9 марта около 21:30 в полицию поступила информация о смерти Ахмедли Сабухи Ариф оглу (1998 г.р.) от ножевых ранений в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого в совершении преступления.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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