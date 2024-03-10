https://news.day.az/society/1643636.html Поножовщина в Баку, есть погибший
Поножовщина в Баку, есть погибший
9 марта около 21:30 в полицию поступила информация о смерти Ахмедли Сабухи Ариф оглу (1998 г.р.) от ножевых ранений в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого в совершении преступления.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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