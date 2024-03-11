https://news.day.az/society/1643804.html Въезд перед входом станции метро "28 Мая" будет закрыт для автомобилей
Въезд перед входом станции метро "28 Мая" будет закрыт для автомобилей
С завтрашнего дня въезд перед входом станции метро "28 Мая" для частных автомобилей будет закрыт.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".
"Этот участок будет открыт только для общественного транспорта. Информация для общественности по данному вопросу будет обнародована сегодня", - добавил Р.Гумматов.
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