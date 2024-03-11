Въезд перед входом станции метро "28 Мая" будет закрыт для автомобилей

С завтрашнего дня въезд перед входом станции метро "28 Мая" для частных автомобилей будет закрыт.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

"Этот участок будет открыт только для общественного транспорта. Информация для общественности по данному вопросу будет обнародована сегодня", - добавил Р.Гумматов.

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