https://news.day.az/society/1643826.html Карантин продлен
Карантин продлен
На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В решении отмечено, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны, возможных осложнений, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 июля 2024 года.
Отметим, что ранее срок карантинного режима был продлен до 2 апреля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре