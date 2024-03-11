Карантин продлен

На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В решении отмечено, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны, возможных осложнений, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 июля 2024 года.

Отметим, что ранее срок карантинного режима был продлен до 2 апреля.

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