https://news.day.az/society/1643832.html Станция метро между Баку и Сумгайытом - предложение в Милли Меджлисе
Станция метро между Баку и Сумгайытом - предложение в Милли Меджлисе
В Милли Меджлисе (парламент) предложили построить станцию метро между Баку и Сумгайытом.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на слушании в Милли Меджлисе на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".
Он подчеркнул, что участок, где расположен рынок "Садарак" является наиболее загруженным местом, там образуются частые пробки.
"Поэтому нужно проложить станцию метро, ведущую в поселок Локбатан и другие густонаселенные районы Баку", - добавил Ф.Агамалы.
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