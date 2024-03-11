Станция метро между Баку и Сумгайытом

В Милли Меджлисе (парламент) предложили построить станцию метро между Баку и Сумгайытом.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на слушании в Милли Меджлисе на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

Он подчеркнул, что участок, где расположен рынок "Садарак" является наиболее загруженным местом, там образуются частые пробки.

"Поэтому нужно проложить станцию метро, ведущую в поселок Локбатан и другие густонаселенные районы Баку", - добавил Ф.Агамалы.

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