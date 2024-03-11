Новое назначение в "Азеригаз"

Председатель Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев освобожден от занимаемой должности.

Информацию об этом в понедельник Day.Az подтвердил пресс-секретарь ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.

"На его место назначен его заместитель Азер Мамедов", - подчеркнул Э.Велиев.

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