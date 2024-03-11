https://news.day.az/society/1643845.html Новое назначение в "Азеригаз"
Новое назначение в "Азеригаз"
Председатель Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев освобожден от занимаемой должности.
Информацию об этом в понедельник Day.Az подтвердил пресс-секретарь ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.
"На его место назначен его заместитель Азер Мамедов", - подчеркнул Э.Велиев.
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