Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих граждан этой страны

Находившиеся в розыске лица, арестованные по запросу Республики Узбекистан, были экстрадированы в эту страну.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана касательно граждан этой страны Шодиева Шахбоза Комил оглу, 1989 года рождения, и Сатымбоева Шахбоза Акмалхон оглу, 1997 года рождения, были удовлетворены.

Обвиняемый в Узбекистане в мошенничестве, присвоении средств, подделке официальных документов и умышленном использовании поддельных документов Ш.K.Шодиев, а также обвиняемый в совершении мошенничества, незаконном получении паспорта и других важных личных документов Ш.Сатымбоев были объявлены в международный розыск. Указанные лица были выявлены в 2023 году в Азербайджане, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с рядом международных документов были приняты решения об экстрадиции обвиняемых. В сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции они были переданы запрашивающей стране.

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