МВД расследует распространенную в социальных сетях публикацию

В социальных сетях распространяется публикация о том, что в Азербайджане группой лиц будут совершены убийства несовершеннолетних в определенных школах и торговых центрах.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что дело взято на контроль и проводится расследование.