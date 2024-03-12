https://news.day.az/society/1644049.html МВД расследует распространенную в социальных сетях публикацию
МВД расследует распространенную в социальных сетях публикацию
В социальных сетях распространяется публикация о том, что в Азербайджане группой лиц будут совершены убийства несовершеннолетних в определенных школах и торговых центрах.
Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что дело взято на контроль и проводится расследование.
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