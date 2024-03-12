Минобразования о достигнутых договоренностях с Казахстаном

11 марта в присутствии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов. В ходе церемонии министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек подписали "Протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области образования между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и министерством науки и высшего образования Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года".

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

"Согласно протоколу, стороны планируют ежегодно осуществлять обмен студентами по программам бакалавриата (3 человека), по программам магистратуры (5 человек), по программам докторантуры (2 человека), по программам основного (базового высшего) медицинского образования (2 человека) и по программам резидентуры (2 человека).

Казахстанская сторона обязуется организовать обучение пяти человек по специальностям информационные и коммуникационные технологии, инженерия, перерабатывающая и строительная промышленность, пяти человек по сельскому хозяйству и биоресурсам, искусству и гуманитарным наукам, общественным наукам, журналистике и информации, бизнесу, менеджменту и праву, двух человек по специальностям здравоохранение и социальное обеспечение (медицина).

Азербайджанская сторона организует обучение трех человек по техническим и технологическим специальностям, трех - по гуманитарным и социальным специальностям, трех - по экономическим и управленческим специальностям, одного - по естественным специальностям, а также двух человек - по основному (базовому высшему) медицинскому образованию и резидентуре.

В рамках протокола стороны будут предпринимать возможные усилия для размещения студентов в общежитиях высших учебных заведений Азербайджанской Республики и высших (или) послевузовских учебных заведений Республики Казахстан", - говорится в сообщении министерства.

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