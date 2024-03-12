Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 13 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами прогнозируется дождь, ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в ряде восточных районов ожидаются переменные осадки. Ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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