https://news.day.az/society/1644223.html Назначен новый военный прокурор Агдама
Назначен новый военный прокурор Агдама
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал приказ о назначении нового военного прокурора Агдама.
Как сообщает во вторник Day.Az, согласно приказу, Керимов Эльнур Расим оглу назначен новым военным прокурором Агдама.
Данную информацию Trend подтвердил старший помощник Военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.
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