Назначен новый военный прокурор Агдама
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Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал приказ о назначении нового военного прокурора Агдама.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно приказу, Керимов Эльнур Расим оглу назначен новым военным прокурором Агдама.

Данную информацию Trend подтвердил старший помощник Военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

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