MÜSİAD Азербайджан и медиаплатформа TurkicWorld подписали меморандум о партнерстве

Первая совместная медиаплатформа тюркоязычных государств TurkicWorld (Тюркский мир) и Ассоциация независимых промышленников и бизнесменов (MÜSİAD Azərbaycan) подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум был подписан председателем правления MÜSİAD Азербайджана Рашадом Джабирли и заместителем директора Агентства международной информации (АМИ) Trend Руфизом Хафизоглу.

Согласно меморандуму, TurkicWorld стал официальным медиапартнером MÜSIAD Азербайджан.

Рассказывая о деятельности MÜSİAD Азербайджан, Рашад Джабирли отметил, что основной целью организации, является содействие развитию экономических отношений между Турцией и Азербайджаном.

"Мы с радостью реализуем совместные проекты с медиаплатформой TurkicWorld. Эта платформа является одним из основных показателей дальнейшего развития отношений с тюркскими государствами во всех сферах", - подчеркнул Р.Джабирли.

Предоставляя информацию о деятельности медиаплатформы, Р.Хафизоглу сказал, что TurkicWorld высоко ценит связи с MÜSİAD Азербайджан.

"Медиаплатформа TurkicWorld еще больше расширит сферу деятельности. Ожидается подписание новых соглашений о сотрудничестве", - упомянул Р.Хафизоглу.

Отметив важность медиаплатформы TurkicWorld, представитель медиагруппы "Albayrak" Самир Бабаоглу также подчеркнул ее уникальность.

"В настоящее время в TurkicWorld участвуют все официальные медиа-структуры тюркоязычных стран", - добавил С.Бабаоглу.

Отметим, что MÜSİAD насчитывает более 12 тысяч членов в 81 стране, 164-х населенных пунктах и 83 филиала в Турции. В этом году исполняется 34 года с момента создания MÜSİAD. Добавим, что медиаплатформа TurkicWorld является официальным медиапартнером MÜSİAD Азербайджана.

Напомним, что в течение короткого периода своей деятельности медиаплатформа TurkicWorld была представлена на медиа-форуме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF)), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время "TurkicWorld" выступила в качестве официального медиа-партнера Аэрокосмического и технологического фестиваля "Teknofest -2022".

6 октября 2023 года при поддержке TurkicWorld и Alport Baku в Национальном музее искусств Азербайджана состоялась выставка "Xətt Sənəti", организованная турецкой компанией "Albayrak Group" и АМИ Trend.

Помимо этого, медиаплатформа выступила медиапартнером различных мероприятий, проводимых в стране. Так, 11 декабря TurkicWorld была выбрана официальным медиапартнером Продовольственного и сельскохозяйственного форума, проведенного в Баку "MÜSİAD Азербайджан".

Кроме того, медиаплатформа TurkicWorld подписала меморандум о партнерстве со Стамбульским коммерческим университетом, турецким университетом Балыкесир, Азербайджанским институтом теологии и Турецким фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

24 июля прошлого года состоялась церемония открытия центрального офиса медиаплатформы TurkicWorld, являющейся совместным проектом Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы "Albayrak".

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