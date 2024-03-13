В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

За два дня в Ханкенди сотрудники полиции обнаружили большое количество боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 11 и 12 марта в городе Ханкенди было изъято 17 единиц автоматического оружия различных марок, 1 пулемет, 2 пистолета, 6 винтовок, 21 граната, 21 запала, 5 устройств связи, 106 магазинов, 6231 патронов, 13 штык-ножей и другие боеприпасы.

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