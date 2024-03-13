Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 14 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами прогнозируются небольшие осадки, юго-восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление опустится с 771 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами осадки, которые днем постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман, восточный ветер в ряде восточных районов временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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