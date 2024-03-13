К сведению желающих работать в Карабахском университете
Объявлены вакансии на должности директора центра и преподавателя английского языка в Карабахском университете.
Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.
С подробной информацией кандидаты могут ознакомиться, перейдя в раздел "Объявления" официального сайта министерства, а также по ссылке ниже.
Кандидаты, отвечающие требованиям, могут отправить свои резюме на адрес электронной почты [email protected].
Отметим, что кандидатам, соответствующим описанным в вакансии требованиям, следует подать заявку и представить свои документы в полном объеме и в требуемой форме.
Будут рассмотрены заявки только тех лиц, которые соответствуют требованиям вакансии и подадут все необходимые документы согласно установленной форме.
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