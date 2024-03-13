Названо число абитуриентов, подавших заявления для поступления в вузы

Прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11-летнего) среднего образования подходит к концу.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, прием заявлений начался 1 марта 2024 года и осуществляется через интернет до 23:59 15 марта.

По состоянию на 15:20 13 марта, свои заявления подтвердили 99 403 абитуриента. Это выпускники как текущего года, так и предыдущих лет.

С группами специальностей, а также количеством зарегистрированных обращений для поступления в средние специальные учебные заведения, можно ознакомиться в разделе статистики на сайте ГЭЦ.

С полным текстом объявления о приеме в средние специальные учебные заведения можно ознакомиться здесь.

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