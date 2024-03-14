Въезд автомобилей будет ограничен в этой части Баку

С 17 марта в выходные дни въезд транспорта на ряд улиц возле сада Хагани будет ограничен.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Въезд транспортных средств на ул. Зарифы Алиевой (после пересечения с ул. Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева будет ограничен, и территории будут пешеходными.

Для автомобилей жителей домов на этих улицах будет введена система опознования номеров, после чего они смогут въезжать на территорию.

Жители смогут пользоваться мобильным приложением "AzParking", и их автомобили будут допущены на территорию.

Въезд для жителей на территорию будет с проспекта Нефтяников к улице Тарлана Алиярбекова, выезд - с улицы Юсифа Мамедалиева.

Жильцам домов рекомендуется приобрести парковочный талон через мобильное приложение AzParking для въезда на территории, где будет введено ограничение.

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