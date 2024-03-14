Должностное лицо попалось на взятке

Разоблачены действия должностного лица, предоставлявшего за взятки квартиры, находящиеся в государственной собственности.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями начальника Агдамского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Департамента по делам беженцев и вынужденных переселенцев Валеха Абдуллаева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Были выявлены серьезные подозрения в том, что Валех Абдуллаев неоднократно просил взятки в обмен на трудоустройство различных лиц, недопущение увольнения лиц, достигших пенсионного возраста, создание условий для выплаты заработной платы лицам, не приходившим на работу, предоставление другим лицам квартир, находящихся на балансе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие правонарушения. Валех Абдуллаев был задержан с поличным при получении взятки.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.2, 312-1.1, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности.

Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!