https://news.day.az/society/1644931.html В Азербайджане утверждена специальная программа по использованию тахографа
В Азербайджане утверждена специальная программа по использованию тахографа
В Азербайджане утверждена специальная программа по использованию тахографа, его обслуживанию или использованию цифрового тахографа.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az.
С документом подробно можно ознакомиться по ссылке.
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