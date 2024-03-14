В Азербайджане утверждена специальная программа по использованию тахографа, его обслуживанию или использованию цифрового тахографа.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az.

С документом подробно можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!