Теймур Мусаев на встрече с замгенсека ООН

В столице Азербайджана 14-16 марта проходит XI Глобальный Бакинский форум, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранение.

В рамках форума состоялась встреча министра здравоохранения Теймура Мусаева и заместителя Генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН), исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS), Винни Бьянимы. На встрече также принял участие директор групп поддержки для Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы и Центральной Азии Имонн Мерфи.

Поприветствовав гостей, Теймур Мусаев поблагодарил заместителя Генерального секретаря ООН за участие в Глобальном Бакинском форуме.

"Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, XI Глобальный Бакинский форум является важной платформой с точки зрения обсуждения насущных вопросов международной повестки дня. В настоящее время под руководством главы государства в Азербайджане принимаются все необходимые меры для того, чтобы данное мероприятие было результативным по своему содержанию", - добавил министр.

В своем выступлении Теймур Мусаев также указал на тесное сотрудничество Азербайджана с соответствующими институтами ООН. По словам министра, в Азербайджане в целях сохранения национальных стратегических направлений по борьбе с ВИЧ при поддержке ЮНЭЙДС/ВОЗ с 2006 года каждые 5 лет Кабинетом Министров утверждается Программа мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом: "Целью программы является снижение распространенности ВИЧ-инфекции в Азербайджане, продление жизни людей, живущих с ВИЧ, и улучшение качества их жизни".

В завершение Теймур Мусаев отметил совместные усилия по борьбе с ВИЧ/СПИД во всем мире, а также потенциальные возможности сотрудничества.

В свою очередь Винни Бьянима напомнила о встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в прошлом году и участии в юбилейном Глобальном Бакинском форуме. Было отмечено, что Глобальный форумы, организованные в столице Азербайджана, всегда проходят на самом высоком уровне. Подчеркнув успехи Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, заместитель генерального секретаря ООН отметила серьезные достижения в осуществление поставленных задач и успешное выполнение программ устойчивого развития в этой сфере.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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