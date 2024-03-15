В Сиязанском районе обнаружен зенитный снаряд

На горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Беюк Хемье Сиязанского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Обнаруженный боеприпас оказался зенитным артиллерийским снарядом, пригодным для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

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