https://news.day.az/society/1645000.html В Сиязанском районе обнаружен зенитный снаряд - ВИДЕО
В Сиязанском районе обнаружен зенитный снаряд - ВИДЕО
На горячую телефонную линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Беюк Хемье Сиязанского района.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Обнаруженный боеприпас оказался зенитным артиллерийским снарядом, пригодным для боевого применения.
Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.
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