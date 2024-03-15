В Баку вернутся осадки

Обнародован прогноз погоды на 16 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, ночью в отдельных районах полуострова интенсивные, грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром временами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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