Территорию Комплекса Бакинской телебашни укрепят от оползней

В связи с оползнем, произошедшим на Баиловском склоне в Баку в 2020 году, подготовлены проекты для принятия ряда превентивных мер на территории Комплекса Бакинской телебашни.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Выполнение работ по указанным проектам включено в план закупок Общественного объединения "Телерадио" на 2024 год", - отмечается в сообщении.

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