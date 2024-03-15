https://news.day.az/society/1645061.html Территорию Комплекса Бакинской телебашни укрепят от оползней
Территорию Комплекса Бакинской телебашни укрепят от оползней
В связи с оползнем, произошедшим на Баиловском склоне в Баку в 2020 году, подготовлены проекты для принятия ряда превентивных мер на территории Комплекса Бакинской телебашни.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
"Выполнение работ по указанным проектам включено в план закупок Общественного объединения "Телерадио" на 2024 год", - отмечается в сообщении.
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