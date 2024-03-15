Сколько военнослужащих получили квартиры в 2023 году?

С учетом состава семей военнослужащих Азербайджана, прослуживших безупречно 20 календарных лет и более, в прошлом году было предоставлено 473 квартиры.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил начальник юридического управления министерства обороны Азербайджана, председатель комиссии по предоставлению постоянного жилья полковник Эльчин Алиев.

Он отметил, что в этом году проводится полная документация и передача квартир в преддверии праздника Новруз по поручению Президента Ильхама Алиева.

"От имени руководства и личного состава азербайджанской армии выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву", - добавил Э.Алиев.

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