Сколько семей вернется на освобожденные территории в 2024 году?

До конца 2024 года на освобожденные территории Азербайджана будут переселены 5 171 семья.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Он отметил, что на реализацию в 2022-2026 годах I Государственной программы "Большое возвращение" необходимо более 32 миллиардов манатов.

"В государственном бюджете в 2021-2023 годах на эти цели были выделены 12,1 миллиарда манатов, в том числе в 2023 году - 5,6 миллиарда манатов. В 2024 году планируется выделение средств в размере 4 миллиардов манатов. Всего до конца 2023 года на освобожденные от оккупации территории было переселено 1186 семей (4691 человек) из числа бывших вынужденных переселенцев. До конца 2024 года планируется переселить в общей сложности 5 171 семью (более 20 тысяч человек) в 25 освобожденных от оккупации населенных пунктов",- добавил А.Асадов.

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