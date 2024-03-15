В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств
Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет, на заседании был утвержден верхний предел цен на 177 лекарственных средств, взятых на государственную регистрацию.
В целях обеспечения надежных поставок были внесены изменения в верхний предел цен на 100 лекарственных средств в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 июня 2015 года, и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.
С полным списком лекарственных средств с утвержденным верхним пределом цен можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf). С решением можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Решения Совета".
Отметим, что указом главы государства от 26 декабря 2005 года Тарифный совет определен как коллегиальный исполнительный орган, регулирующий цены (тарифы) и плату за услуги.
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