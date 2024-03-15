Теймур Мусаев о традиционном подходе к системе здравоохранения

Традиционный подход к системе здравоохранения не соответствовал современным требованиям.

Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на панельной сессии "Здоровье для всех" XI Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Быстрое развитие информационных технологий привело к тому, что концепция "Здоровье для всех" стала реальностью. Цифровизация здравоохранения - это трансформация сектора не только с технологической, но и с культурной точки зрения", - сказал он.

Министр отметил, что это открыло путь к появлению новой парадигмы здравоохранения.

Он добавил, что за последние 20 лет в Азербайджане была проделана важная работа по укреплению национальной системы здравоохранения с точки зрения инфраструктуры, человеческих ресурсов и финансирования здравоохранения.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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