Теймур Мусаев выступил на панельной сессии XI Глобального Бакинского форума

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на панельной сессии "Здоровье для каждого" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр отметил, что актуальные глобальные риски подвигают мировое сообщество тесно сотрудничать по решению возникающих проблем.

"Поскольку обеспечение безопасности и здоровья становится вопросом первостепенной важности, сегодняшние обсуждения укрепят наши совместные усилия по достижению этой цели. Лучшая подготовленность и адекватная стратегия требуют устойчивой глобальной инфраструктуры здравоохранения", - сказал он.

По словам министра, традиционный подход к системе здравоохранения не соответствует требованиям XXI века. Стремительное развитие ИКТ позволило осуществить концепцию "Здоровье для каждого". Цифровизация здравоохранения - это трансформация сектора не только с технологической, но и с культурной точки зрения. Это, в свою очередь, открывает путь к появлению новой парадигмы здравоохранения, акцентированной на фактор здоровья гражданина.

"За последние 20 лет в Азербайджане была проделана серьезная работа по укреплению национальной системы здравоохранения с точки зрения инфраструктуры, кадровых ресурсов и финансирования сферы", - отметил Теймур Мусаев.

Он отметил, что в распоряжении главы государства от 25 декабря 2023 года подчеркнута роль Азербайджанской Республики как надежного и ответственного члена международного сообщества, активно способствующего борьбе с последствиями изменения климата: "Проведение COP29 в Баку в ноябре текущего года является наглядным подтверждением этого".

Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", министр сказал, что наше здоровье тесно связано с окружающей средой: "Изменение климата оказывает существенное влияние на наше здоровье, благополучие и безопасность".

Теймур Мусаев также отметил, что концепция "Здоровье для каждого" имеет особое значение с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В этом контексте министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения начало реализацию соответствующего проекта психологической поддержки.

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