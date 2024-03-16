Теймур Мусаев анонсировал запуск совместного проекта минздрава Азербайджана и ВОЗ

Министерство здравоохранения Азербайджана совместно со Всемирной организацией здравоохранения запустило проект поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на панельной сессии "Здоровье для всех" XI Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что концепция "Здоровье для всех" имеет особое значение в Азербайджане с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

"2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Наше здоровье тесно связано с окружающей средой, в которой мы живем. Изменение климата оказывает значительное влияние на наше здоровье, благополучие и безопасность", - сказал министр.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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