https://news.day.az/society/1645316.html Пожар в Гяндже - есть пострадавший
Пожар в Гяндже - есть пострадавший
В Гяндже, в доме, расположенном на улице Чарыгчылар, произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно прибыли силы подразделения Государственной службы пожарной охраны ведомства.
Пожар удалось локализовать и потушить, не допустив распространения огня на соседние здания.
Во время возгорания хозяин дома, 79-летний Фазиль Кязымов, получил ожоги различной степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту ведется расследование.
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