Пожар в Гяндже

В Гяндже, в доме, расположенном на улице Чарыгчылар, произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно прибыли силы подразделения Государственной службы пожарной охраны ведомства.

Пожар удалось локализовать и потушить, не допустив распространения огня на соседние здания.

Во время возгорания хозяин дома, 79-летний Фазиль Кязымов, получил ожоги различной степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту ведется расследование.

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