Какую погоду ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 9-14° тепла.

В большинстве районов Азербайджана ожидается осадков не ожидается, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10 ° тепла.

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