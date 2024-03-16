https://news.day.az/society/1645341.html Какую погоду ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Какую погоду ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер вечером сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 9-14° тепла.
В большинстве районов Азербайджана ожидается осадков не ожидается, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10 ° тепла.
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