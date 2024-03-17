В Баку спасателям пришлось разрезать кабину машины - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в поселке Сахиль Гарадагского района столицы водитель оказался зажатым в автомобиле.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Было отмечено, что на место инцидента незамедлительно были направлены силы Службы спасения особого риска.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись грузовые автомобили DAF и КАМАЗ.
Спасатели оказали помощь застрявшему в деформированном КАМАЗе водителю Афгану Зейналову (1966 г.р.). Для того, чтобы вызволить пострадавшего мужчину, пришлось разрезать кабину транспортного средства. Спасенного передали бригаде скорой медицинской помощи.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего, проводится расследование.
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