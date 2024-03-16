https://news.day.az/society/1645360.html Как долго продлится пыльная погода?
Как долго продлится пыльная погода?
По данным автоматических метеорологических станций, с утра 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная мгла.
Как передает Day.Az, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, концентрация пыли в воздухе в 1,7-1,9 раза превышает норму.
По ее словам, причиной наблюдающейся погоды является пыльный туман, проникший на территорию страны с юго-восточными воздушными потоками из Туркменистана.
Согласно метеорологическому прогнозу, такая погода сохранится до вечера.
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