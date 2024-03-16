Число людей, чьи останки обнаружены в захоронении в Ходжалы, достигло 18

Как сообщалось ранее, в центре освобожденного города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой) проводится расследование после обнаружения массового захоронения человеческих останков в ходе раскопок, проведенных в рамках комплексных реставрационно-восстановительных работ.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 людям, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению, они не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены признаками для определения их местоположения.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками "Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии" министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста, был проведен осмотр места происшествия и с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза и лабораторные исследования, а также другие необходимые процессуальные действия.

На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 человек:

Жители Ходжалинского района:

1 Алиев Агали Наиб оглу, 01.06.1933

2 Алиева Сурайа Бехбуд гызы, 01.06.1933

3 Махмудов Акиф Сейдулла оглу, 01.06.1962

4 Селимов Хазар Саявуш оглу, 01.09.1974

5 Селимова Тамилла Агамирза гызы, 01.06.1935

Жители города Ханкенди:

6 Джавадов Али Мусул оглу, 15.06.1954

7 Исмаилов Исмаил Бахман оглу, 01.08.1955

8 Магеррамова Басира Вели гызы, 01.06.1954.

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в Ходжалинском районе 26.02.1992 года. Собранные материалы приобщены к уголовному делу, расследование которого ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры. Дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности", - говорится в совместном сообщении ведомств.

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