https://news.day.az/society/1645448.html Пожар в автомастерской в Гяндже - ФОТО
Пожар в автомастерской в Гяндже - ФОТО
В Гяндже произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Шаха Исмаила Хатаи в городе.
В авторемонтной мастерской, расположенной по этому адресу, произошел внезапный пожар.
На место незамедлительно прибыли пожарные МЧС.
Сообщается, что пожар в авторемонтном цехе в Гяндже потушен. Во время пожара сгорели несколько мастерских и автомобиль.
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