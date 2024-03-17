Пожар в автомастерской в Гяндже

В Гяндже произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Шаха Исмаила Хатаи в городе.

В авторемонтной мастерской, расположенной по этому адресу, произошел внезапный пожар.

На место незамедлительно прибыли пожарные МЧС.

Сообщается, что пожар в авторемонтном цехе в Гяндже потушен. Во время пожара сгорели несколько мастерских и автомобиль.

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