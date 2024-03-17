Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами прогнозируются небольшие осадки, грозы. Ночью и утром туман. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в горных районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, гроза и град, в горных районах возможен снег. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

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