Какой будет погода в Баку завтра?
С вечера 18 марта по 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны интенсивные осадки.
Северо-западный ветер усилится днем 19-го числа до 15-20 м/с, 20-го числа до 15-20 м/с, а ночью и утром 20-го числа в отдельных районах полуострова местами до 23-25 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 3-6°.
В регионах Азербайджана с утра 18 марта, начиная с северных и западных районов, до утра 21-го числа ожидается дождливая погода, в горных районах прогнозируется снег. В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском регионах и в центральных районах возможны интенсивные дожди, грозы и град.
Днем 19 марта и 20 марта западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.
По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенно понижение температуры на 4-7°.
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