Вниманию водителей

На некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, 18 марта в связи с туманной погодой в горных и предгорных районах видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1 000 метров.

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