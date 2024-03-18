В Физули возвращаются еще 34 семьи бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Day.Az,18 марта очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагскго района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 34 семьи - 123 человека.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 596 семей, или 2245 человек.

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