https://news.day.az/society/1645598.html В Физули задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
В Физули задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО
Жители города Ширван Гейдаров Кямран и Гулиев Алигисмет, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков, были задержаны сотрудниками Физулинского районного управления полиции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято 10 кг марихуаны и опия, а также 100 таблеток метадона.
По данному факту в Физулинском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре