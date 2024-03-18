В Физули задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

Жители города Ширван Гейдаров Кямран и Гулиев Алигисмет, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков, были задержаны сотрудниками Физулинского районного управления полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято 10 кг марихуаны и опия, а также 100 таблеток метадона.

По данному факту в Физулинском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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