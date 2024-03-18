Останки девяти человек идентифицированы в массовом захоронении в Ходжалы

Установлена личность еще одного человека, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев на брифинге по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

По его словам, из найденных в массовом захоронении останков, уже установлены личности 9 человек.

"Установлена личность еще одного человека - жителя Ходжалы Наджафова Шираслана (1952 года рождения)", - добавил он.

Отметим, что в Ходжалы число обнаруженных останков в массовом захоронении достигло 18. На текущем этапе судебно-генетической экспертизы были установлены личности 8 человек. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

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