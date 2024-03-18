В Баку произошел пожар на складах

В Низаминском районе города Баку произошел пожар в складских помещениях.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в трех из 18 объектов (общей площадью 1440 кв. м), используемых в качестве складов и построенных под одной крышей, на площади 70 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши, а предметы внутри частично сгорели.

Близлежащие объекты были защищены от огня.

Пожар потушен силами прибывших на место происшествия пожарных расчетов.

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