График работы метро будет изменен

20 и 21 марта, в дни праздника Новруз, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в течение двух дней с 07:00 до 21:00 движение поездов на линии "Ази Асланов - 28 мая" будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты. С 22 по 26 марта интервал на этом участке составит 3 минуты.

Пассажиров, движущихся в направлении "Бакмил", 20-21 марта просят следовать расписанию движения на субботу, 22-26 марта - воскресеному расписанию.

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