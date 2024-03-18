Погода испортится

Обнародован прогноз погоды на 19 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами на полуострове интенсивные, грозы. Северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм. рт ст. до 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана прогнозируются местами переменные осадки, в горных и предгорных районах снег. В отдельных районах осадки будут интенсивными, ожидаются грозы и град. В некоторых районах временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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