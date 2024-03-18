Сотрудники AZAL посадили более 600 деревьев в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира»

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL совместно с Министерством экологии и природных ресурсов 15 марта провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

По Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год в нашей стране объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

В рамках акции на площади в 1 гектар в поселке Мушфигабад Гарадагского района в Баку было высажено более 600 саженцев эльдарской сосны и оливкового дерева. Эти деревья соответствуют почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова. Кроме того, были проведены работы по благоустройству территории.

В мероприятии, прошедшем под лозунгом "Давайте будем солидарны во имя зеленого мира!", приняло участие около 50 сотрудников авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Акция направлена на сохранение экологического баланса.

Являясь участником Глобального договора ООН, AZAL демонстрирует свою приверженность принципам защиты окружающей среды и устойчивого развития, реализуя посадку деревьев и другие экологические инициативы.

Видеоролик об акции можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/-5ZNrtocsUI

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