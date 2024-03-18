https://news.day.az/society/1645805.html Увеличилось количество пунктов пропуска через госграницу Азербайджана
Увеличилось количество пунктов пропуска через госграницу Азербайджана
Увеличилось количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров страны.
В данный список включен пункт пропуска Юг-Астара (Астаринский район (город Астара) между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран).
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