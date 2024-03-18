Увеличилось количество пунктов пропуска через госграницу Азербайджана

Увеличилось количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров страны.

В данный список включен пункт пропуска Юг-Астара (Астаринский район (город Астара) между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран).

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