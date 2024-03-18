Изменились правила сертификации телекоммуникационного оборудования в Азербайджане

Постановлением Кабинета министров внесены изменения в Правила сертификации телекоммуникационных средств и устройств в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, министерство цифрового развития и транспорта будет получать в режиме реального времени следующую информацию об импортируемых в страну цифровых средствах из информационных систем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

- дата декларирования продукта;

- код продукта по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;

- регистрационный код партии продукта;

- описание продукта;

- сведения о лице, ввозящем товар (название юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

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