В Нахчыване уголовное дело бывших должностных лиц направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Алиева Рафаэля Рза оглу и Аскерова Мансура Туран оглу, занимавшего должность начальника отдела регулирования таможенных тарифов и платежей Государственного таможенного комитета, находится в производстве суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, указанные лица обвиняются в совершении деяний, предусмотренных статьей 179.4 (присвоение средств в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Рафаэль Алиев и Мансур Аскеров были привлечены к уголовной ответственности в результате следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в ноябре 2022 года.

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