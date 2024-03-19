С 20 марта в связи с Новруз байрамы в Азербайджане начинается праздничная неделя.

Как сообщает Day.Az, на основании постановления Кабинета Министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год", 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2024 года установлены днями Новруз байрамы.

Из-за того, что 23 и 24 марта пришлись на субботу и воскресенье, на основании Трудового кодекса Азербайджанской Республики 25 и 26 марта объявлены нерабочими днями.

Таким образом, в связи с Новруз байрамы 7 дней (20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта) будут нерабочими днями.

Очередной рабочий день в Азербайджане после праздника - 27 марта.

Новруз, являющийся одной из традиций тюркских народов, знаменует собой наступление весны.

Этот праздник, называемый азербайджанцами Новруз, кыргызами Нооруз, узбеками Новроз, башкирскими тюрками Неуруз, татарами Навруз, чувашами Наурус, крымскими тюрками Неврез, западными тракийцами Меврис, широко отмечается ежегодно в марте во многих странах северного полушария.

Праздник Новруз признан началом нового года более 300 миллионами людей во всем мире.

Новруз отмечается уже более трех тысяч лет на Балканах, в Черноморском регионе, на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

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