https://news.day.az/society/1645903.html В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МВД.
18 марта на территории Ханкенди сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 автомата разных марок, 1 пулемет, 1 пистолет, 3 гранаты, 3 запала, 1 винтовку, 33 магазина, 805 патронов разных калибров, 6 штык-ножей и другие боеприпасы.
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