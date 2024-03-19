К сведению отправляющихся на Новруз в регионы

В нерабочие дни по случаю праздника Новруз ожидается значительное увеличение транспортного потока из столицы в регионы, а также в обратном направлении.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения комфортного и безопасного передвижения пассажиров Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) будет работать в усиленном режиме. Наряду с этим, управление, обращаясь к водителям, готовящимся к поездке, рекомендует им обратить внимание на техническое состояние своего транспортного средства, отдавать предпочтение вождению в светлое время суток, использовать ремни безопасности. Последнее также относится к пассажирам.

Как сообщает Day.Az, в обращении ГУ ГДП к водителям говорится: "Водители должны выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий, не нарушать правила обгона и маневрирования, не торопиться, не садиться за руль в состоянии усталости и бессонницы. Не следует забывать, что водитель, садящийся за руль и осуществляющий пассажирские перевозки, нарушая при этом режим труда и отдыха, является потенциальным источником опасности.

Уважаемые водители! Будьте примером для других участников дорожного движения, демонстрируя примерное поведение за рулем, будьте терпеливы и сдержаны по отношению к недисциплинированным водителям, дарите праздничную радость своим близким, соблюдая правила дорожного движения".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!